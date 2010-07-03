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20:17

МИД России вызвал советника-посланника посольства США

политика

20:17

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин

Советника-посланника американского посольства Тима Ричардсона вызвали в МИД РФ. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Ричардсону выразили протест в связи с заявлениями посла США Джона Хантсмана об "отказе" в визах сотрудникам англо-американской школы. Как подчеркнули в МИД РФ, российская сторона готова оперативно оформлять визы сотрудникам диппредставительств США, если Вашингтон будет поступать так же.

Российские дипломаты призвали Вашингтон прекратить практику отказов в визах. Они подчеркнули, что именно от позиции американской стороны зависит, когда разблокируют визовый процесс.

Ранее СМИ сообщили, что американским преподавателям отказали в визах РФ, в результате чего около 30 педагогов не смогут работать в англо-американской школе. В США не исключили, что рассмотрят эту ситуацию как попытку политического давления, ведь в школе учатся дети иностранных дипломатов и бизнесменов.

В российском МИД пояснили, что американская сторона скрыла важные факты, например, что учителя направляются в Россию как сотрудники посольства с дипломатическими паспортами. Однако школа работает как коммерческое предприятие, напомнили в ведомстве.

Между тем в мае 2019 года нескольким российским дипломатам отказали в выдаче американских виз. Представители РФ должны были участвовать в работе Третьего подготовительного комитета конференции 2020 года участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в Нью-Йорке.

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