События на Украине вынуждают США пересмотреть подход к сдерживанию – командование ВС США

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События на Украине вынуждают США и их союзников пересмотреть подход к сдерживанию угроз. Об этом заявил глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард.

По его словам, частота упоминаний ядерного оружия в контексте международной ситуации достигла рекордного уровня.

"Это свидетельствует о реальности стоящей перед нами угрозы и говорит о необходимости нам и нашим союзникам не только принять конкретные меры относительно наших сил сдерживания, но и продумать методы, которыми мы планируем это осуществить", – приводит ТАСС слова Ричарда.

Отмечается, что Ричард не пояснил, о каких конкретно шагах может идти речь.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что представители американской администрации передергивают российские заявления по ядерной политике страны. По его словам, именно Россия в последние годы настойчиво предлагала США подтвердить, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому она никогда не должна быть развязана.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская позиция заключается в том, что в ядерной войне не может быть победителя. Лавров также напомнил о доктрине России, которая четко объясняет, в каком случае может быть применено ядерное оружие.

Ситуация в мировой политике обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

