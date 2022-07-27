Секретарь СНБО Украины допустил возможность нанесения ударов по объектам в России

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
Киев обладает политической волей принять решения и нанести удары по объектам в России. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.
По его словам, ВСУ могут ударить по угрожающим объектам.
"Если будет необходимо, ни у кого не дрогнет рука подписать то, что нужно подписать для того, чтобы объекты были уничтожены", – сказал Данилов.
Он отметил, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев будет отвечать по тем территориям, откуда это идет, яркое тому подтверждение.
Ранее глава российской делегации Константин Гаврилов рассказал, что применение Украиной реактивных систем залпового огня или других дальнобойных орудий НАТО по территории России приведет к серьезным последствиям. Он отметил, что США подталкивают Европу к обострению отношений с РФ и сотрудничеству с Украиной, что может лишь привести к расширению зоны вооруженного конфликта.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: