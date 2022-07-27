Секретарь СНБО Украины допустил возможность нанесения ударов по объектам в России

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Киев обладает политической волей принять решения и нанести удары по объектам в России. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

По его словам, ВСУ могут ударить по угрожающим объектам.

"Если будет необходимо, ни у кого не дрогнет рука подписать то, что нужно подписать для того, чтобы объекты были уничтожены", – сказал Данилов.

Он отметил, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев будет отвечать по тем территориям, откуда это идет, яркое тому подтверждение.

Ранее глава российской делегации Константин Гаврилов рассказал, что применение Украиной реактивных систем залпового огня или других дальнобойных орудий НАТО по территории России приведет к серьезным последствиям. Он отметил, что США подталкивают Европу к обострению отношений с РФ и сотрудничеству с Украиной, что может лишь привести к расширению зоны вооруженного конфликта.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

