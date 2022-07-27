В МИД сообщили о последствиях для Украины в случае применения РСЗО по территории РФ

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Применение Украиной реактивных систем залпового огня (РСЗО) или других дальнобойных орудий НАТО по территории России приведет к серьезным последствиям, заявил глава российской делегации Константин Гаврилов на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.

Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"Коллеги, не дайте заокеанским хозяевам притупить вашу бдительность: если ВСУ применит американские РСЗО или другие натовские дальнобойные орудия против российской территории, последствия будут более чем серьезные", – заявил Гаврилов.

Дипломат рекомендовал западным странам прислушаться к данным фактам. При этом он отметил, что США подталкивают Европу к обострению отношений с РФ и сотрудничеству с Украиной, что может лишь привести к расширению зоны вооруженного конфликта.

Глава делегации подчеркнул, что США, Евросоюз, Великобритания и Канада вели Украину к войне на протяжении 8 лет.

"Сейчас эти "светочи демократии" делают все, чтобы затянуть конфликт и нанести максимальный ущерб России и ее народу. Это им просто так с рук не сойдет. Гарантируем", – добавил он.

Кроме того, Гаврилов отметил, что увеличение поставок оружия странами Запада на Украину приведет к жестким ответным действиям со стороны России.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден поручил выделить Украине военную помощь на сумму до 175 миллионов долларов.

В частности, американский лидер распорядился помочь Киеву в виде оборонной продукции и услуг, военного обучения, подготовки за счет ресурсов Пентагона. Кирби рассказал, что Вашингтон передаст 580 беспилотников Phoenix Ghost. По его словам, стоимость устройств составляет около 100 миллионов долларов.

