В МИД сообщили о последствиях для Украины в случае применения РСЗО по территории РФ

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
Применение Украиной реактивных систем залпового огня (РСЗО) или других дальнобойных орудий НАТО по территории России приведет к серьезным последствиям, заявил глава российской делегации Константин Гаврилов на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.
Об этом сообщается на сайте МИД РФ.
"Коллеги, не дайте заокеанским хозяевам притупить вашу бдительность: если ВСУ применит американские РСЗО или другие натовские дальнобойные орудия против российской территории, последствия будут более чем серьезные", – заявил Гаврилов.
Дипломат рекомендовал западным странам прислушаться к данным фактам. При этом он отметил, что США подталкивают Европу к обострению отношений с РФ и сотрудничеству с Украиной, что может лишь привести к расширению зоны вооруженного конфликта.
Глава делегации подчеркнул, что США, Евросоюз, Великобритания и Канада вели Украину к войне на протяжении 8 лет.
"Сейчас эти "светочи демократии" делают все, чтобы затянуть конфликт и нанести максимальный ущерб России и ее народу. Это им просто так с рук не сойдет. Гарантируем", – добавил он.
Кроме того, Гаврилов отметил, что увеличение поставок оружия странами Запада на Украину приведет к жестким ответным действиям со стороны России.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден поручил выделить Украине военную помощь на сумму до 175 миллионов долларов.
В частности, американский лидер распорядился помочь Киеву в виде оборонной продукции и услуг, военного обучения, подготовки за счет ресурсов Пентагона. Кирби рассказал, что Вашингтон передаст 580 беспилотников Phoenix Ghost. По его словам, стоимость устройств составляет около 100 миллионов долларов.
США планирует доставку крупной партии оружия на Украину в ближайшее время
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