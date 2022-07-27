G7 допустила ввод ограничений на цены на нефть из России к декабрю – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

G7 допустила, что к 5 декабря могут ввести ограничения на цены на нефть из России, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

По данным источника, цель заключается в том, чтобы соответствовать временным рамкам, которые уже установил Евросоюз. Отмечается, что западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы РФ от экспорта нефти и газа.

Сделать это пока не удалось ни с помощью ввода эмбарго на нефть, ни добровольными отказами иностранных компаний. Россия даже при продажах с дисконтом обеспечивает себе доходы бюджета благодаря перенаправлению экспорта, альтернативным схемам поставок и "санкционной премии" в нефтяных котировках.

Ранее издание The National Interest отметило, что западные санкции не смогли развалить российскую экономику. Так, во втором квартале нынешнего года профицит внешней торговли России составил рекордные 70,1 миллиарда долларов. Помогают такому успеху высокие цены на товары и способность России экспортировать нефть, газ, зерно и золото.

Западные государства стали вводить санкции против РФ после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

