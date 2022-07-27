Клишас заявил, что парламент продолжит работу над ответными мерами на санкции

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Совета Федерации

Осенью парламент продолжит работу над законодательством в сфере ответных мер на антироссийские санкции. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, чьи слова приводит РИА Новости.

Он отметил важность того, чтобы ответные меры в отношении недружественных стран не разрушали правовую систему страны.

Ранее Совет Европейского союза продлил действие антироссийских санкций на полгода. Ограничительные меры, затрагивающие отдельные сектора экономики Российской Федерации, продлили до 31 января 2023 года. Отмечается, что упомянутые санкции впервые были введены в 2014 году, а затем, уже в текущем году, значительно расширены в связи с ситуацией на Украине.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

