В кабмине ФРГ заявили, что поездка Шредера в Россию не обсуждалась с властями

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Визит экс-канцлер Германии Герхарда Шредера в Россию не обсуждалась с властями ФРГ, сообщил заместитель официального представителя правительства Кристиане Хофман. Об этом пишет ТАСС.

"Поездка не обсуждалась, это частное дело господина Шредера", – отметила она.

Шредер находился на посту федерального канцлера ФРГ с 1998 по 2005 год.

27 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что экс-канцлер Германии в настоящее время находится в российской столице, его контакты с Владимиром Путиным не исключены. Представитель Кремля добавил, что сейчас количество контактов Путина и Шредера сократилось.

Позднее супруга экс-канцлера Со Ен Шредер-Ким рассказала о цели визита немецкого политика в Москву. По ее словам, он приехал в Россию для обсуждения вопросов энергетической политики.

Ранее СМИ Британии указали на панические настроения в Европе после новости о сокращении транзита по "Северному потоку". Под угрозой рецессии находится экономика Германии. При этом другие государства Европы испытывают на себе сильное давление в связи с ростом цен на газ и его дефицитом.

