Жена Шредера рассказала о цели его визита в Москву

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Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер приехал с визитом в Москву для обсуждения вопросов энергетической политики, заявила его жена Со Ен Шредер-Ким.

"Он не в отпуске, он ведет переговоры по энергетической политике в Москве", – сообщила она Der Spiegel.

По данным издания, Шредер приехал в Москву через Баку 24 июля. Сегодня, 26 июля, он планирует покинуть столицу РФ. Отмечается, что основной темой обсуждения должны стать поставки газа по "Северному потоку".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что экс-канцлер Германии Герхард Шредер в настоящее время находится в российской столице, его контакты с Владимиром Путиным не исключены.

Представитель Кремля добавил, что сейчас количество контактов Путина и Шредера сократилось.