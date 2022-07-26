В Кремле допустили возможность контактов Путина со Шредером в Москве

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Экс-канцлер Германии Герхард Шредер в настоящее время находится в российской столице, его контакты с Владимиром Путиным не исключены. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Он (Шредер. – Прим. ред.) действительно в Москве, встречи как таковой (с президентом РФ Владимиром Путиным. – Прим. ред.) нет, но контактов не исключаем", – приводит слова Пескова "Газета.ру".

Представитель Кремля добавил, что сейчас количество контактов Путина и Шредера сократилось. Подробности возможных переговоров журналистам не сообщили.

Шредер находился на посту федерального канцлера ФРГ с 1998 по 2005 год.

Ранее Песков оценил возможность привлечения бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель к переговорам между РФ и Украиной. Он напомнил, что экс-канцлер ФРГ не намерена снова возвращаться в политику.

