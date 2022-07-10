Экс-канцлер Германии отказался разрывать дружеские отношения с Путиным

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Экс-канцлер Германии Герхард Шредер намерен сохранить дружеские отношения с Владимиром Путиным, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Он выразил уверенность в том, что конфликт на Украине должен решаться только с помощью мирных переговоров.

"Я не буду отказываться от своих возможностей по переговорам с президентом Путиным", – заявил Шредер.

Ранее Путин сказал, что Россия всерьез пока ничего не начинала на Украине, но при этом не отказывается от мирных переговоров. Он подчеркнул, что дальше будет сложнее, если будут те, кто не идет на диалог.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля российский лидер заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он отметил, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.