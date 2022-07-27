В Крыму предложили расширить географию спецоперации на Украине

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География российской военной спецоперации на Украине должна быть расширена на Одесскую и Николаевскую области, заявил спикер крымского Госсовета Владимир Константинов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Уверен, что география спецоперации в южном направлении должна быть расширена на Николаев и Одессу. Освобождены также должны быть Днепропетровск и Харьков. Это русские города, им не место в нацистской Украине", – сказал он.

Константинов уверен, что установление контроля над этими территориями позволит обеспечить безопасность российских границ, а также разрушит многолетние планы НАТО по укреплению своих позиций на Черном море.

Ранее власти Запорожской области выступили за постоянную дислокацию российской армии в регионе. В местной администрации считают, что это станет гарантом безопасности от попыток внешней агрессии.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

