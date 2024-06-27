Представитель СК РФ Петренко: Бастрыкин не хотел оскорблять народных избранников

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин не хотел оскорблять народных избранников, а лишь стремился привлечь внимание Госдумы к необходимости законодательных изменений в сфере миграции. Так официальный представитель СК РФ Светлана Петренко прокомментировала высказывание Бастрыкина о "Госдуре".

По ее словам, для этого председатель СК России процитировал один из многочисленных комментариев в социальных сетях. Петренко отметила, что вместо решения проблемы миграции сейчас обсуждается лишь фраза, вырванная из контекста, передает газета "Известия".

В свою очередь, депутат ГД Сардана Авксентьева, отвечавшая в тот момент на вопрос Бастрыкина на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), не приняла его фразу на свой счет. Она отметила, что разделяет недовольство главы СК по поводу непринятия законов о мигрантах.

Авксентьева утверждает, что этот сигнал нужно принять во внимание всему парламенту. Так, фракция "Новые люди" внесла не одну инициативу в сфере миграции и безопасности – о наказании мигрантов за домогательства, о запрете ношения одежды, закрывающей лицо, в публичных местах. Но очевидно, что здесь нужны комплексные решения на уровне государства, пишет "Газета.ру" со ссылкой на парламентария.

Кроме того, депутат Госдумы Анатолий Вассерман выразил сожаление, что Бастрыкин допустил "такую резкость в выражениях", назвав Госдуму "государственной дурой".

"Это, конечно, не повод для того, чтобы в чем-то его ограничивать, но это повод напомнить ему, что он должен обращаться с другими так же, как хочет, чтобы другие обращались с ним", – приводит слова Вассермана Life.ru.

До этого спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что Бастрыкин оскорбил народ, использовав в своем выступлении словосочетание "государственная дура". Он напомнил, что депутатов избрали россияне, поэтому глава СК РФ своим высказыванием оскорбил их.

Бастрыкин публично назвал нижнюю палату парламента "государственной дурой" 27 июня на ПМЮФ. Так он обратился к депутатам с вопросом о том, заинтересованы ли они в решении миграционного кризиса.