Володин заявил, что Бастрыкин оскорбил народ словами о "госдуре"

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин оскорбил народ, использовав в своем выступлении словосочетание "государственная дура". Его слова передает РБК.

Он напомнил, что депутатов избрали граждане Российской Федерации, поэтому Бастрыкин своим высказыванием оскорбил их.

Ранее глава Следственного комитета публично назвал нижнюю палату парламента "государственной дурой", обращаясь к депутатам с вопросом о том, заинтересованы ли они в решении миграционного кризиса.

Немногим ранее председатель СК заявлял, что свыше 1,2 миллиона мигрантов прибыли в Москву за четыре месяца текущего года. При этом в Санкт-Петербурге зафиксирован приезд 860 тысяч человек. Он подчеркивал, что граждане других стран прибывают в Россию из экономических и политических соображений. Однако он отметил, что в РФ надо изменить миграционную политику.

