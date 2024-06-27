Бастрыкин назвал нижнюю палату парламента "государственной дурой"

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин публично назвал нижнюю палату парламента "государственной дурой", обращаясь к депутатам с вопросом о том, заинтересованы ли они в решении миграционного кризиса, передает News.ru.

"Скажите, пожалуйста, что происходит в Госдуме? Там вообще как-то заинтересованы в решении этой проблемы (миграционного кризиса. – Прим. ред.) путем принятия новых законов, которые соответствовали бы напряженности ситуации? Очень бы хотелось узнать, когда хороший закон будет принят "государственной дурой", – заявил Бастрыкин.

Немногим ранее председатель СК заявлял, что свыше 1,2 миллиона мигрантов прибыли в Москву за четыре месяца текущего года. При этом в Санкт-Петербурге зафиксирован приезд 860 тысяч человек. Он подчеркивал, что граждане других стран прибывают в Россию из экономических и политических соображений. Однако он отметил, что в РФ надо изменить миграционную политику.

Между тем в РФ выявлены более 30 тысяч мигрантов, которые получили гражданство и не хотели вставать на воинский учет, отмечал Бастрыкин. По его данным, сейчас эти мигранты стоят на учете и уже около 10 тысяч направлены в зону спецоперации.