"Единая Россия" представила предвыборную программу на базе 47 тысяч наказов москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Предвыборная программа Московского городского регионального отделения "Единой России" основывается на 47 тысячах предложений жителей столицы, заявил депутат Мосгордумы Александр Козлов.

"Год назад перед выборами в Госдуму РФ москвичи направили для включения в "Народную программу" более 47 тысяч предложений и наказов. Сегодня Москва работает над их решением, содействуя развитию ключевых направлений программы мэра Москвы "Мой район". Ее цель – комплексное развитие всех районов города с учетом мнений самих горожан", – отметил он.

В свою очередь секретарь партии, вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил о разработке списка летних мероприятий для муниципальных кандидатов в рамках партийной работы с молодежью, старшим поколением, профессиональными сообществами.

"Этим летом в каждом районе Москвы партийцы принимают активное участие в мероприятиях выходного дня на открытом воздухе в рамках программы мэра Москвы "Мой район". В каждом районе на такие занятия приходят десятки активных жителей", – отметил кандидат в муниципальные депутаты Денис Лыткин.

Он подчеркнул важность таких встреч и общения с горожанами. По его словам, необходимо обсуждать вопросы районного масштаба и конкретного двора. Он также назвал свое выдвижение на муниципальные выборы большим шагом вперед. "Это свидетельство, что работа в общественной приемной "Единой России" приносит результат и существенно поможет в деятельности депутата, что наши усилия видят и ценят жители", – добавил Лыткин.

Ранее сообщалось, что москвичи смогут проголосовать на муниципальных выборах города с 9 по 11 сентября.

До этого в ЦИК России объявили о старте избирательной кампании по выборам, назначенным на единый день голосования, 11 сентября. В этот день будут выбирать глав 15 регионов, а также депутатов шести законодательных органов госвласти в российских субъектах.

