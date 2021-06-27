Посол Германии на Украине рассказала о всеобщем страхе войны с Россией

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Вступление Украины в НАТО не произойдет в ближайшее время, потому что у Североатлантического Альянса всегда были проблемы со странами, где идет война. Об этом заявила посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен.

"Потому что одно из преимуществ НАТО – пятая статья Вашингтонского договора. И все боятся быть с Россией в прямой войне", – приводит слова дипломата РИА Новости.

Фельдгузен также считает, что разговоры о возможности нападения России на Украину из-за отсутствия газового транзита через территорию последней, являются спекуляцией.

Ранее депутат бундестага от фракции "Левые" Севим Дагделен заявила, что Германия готовится к войне с Россией, поскольку Берлин наращивает расходы на оборону. Она также отметила, что вместо дипломатии немецкое правительство делает ставку на "беспрецедентное перевооружение", чтобы в ближайшие несколько лет стать крупной военной державой.