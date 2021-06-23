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Политика

12:55

В Госдуме рассказали о "двойной игре" НАТО в отношении России

политика

Фото: ТАСС/DPA/Andreas Franke

Блок НАТО ведет двойную игру в отношении России. Такое мнение высказал депутат Госдумы Руслан Бальбек, сообщает RT.

Он отметил, что в Альянсе одновременно говорят о желании диалога с РФ и наращивают вблизи российских границ свой военный потенциал.

"Это политическая двойная игра. Они надеются, что мы поверим их словам и не станем реагировать на их экспансию... Они надеются, что с сегодняшней Россией получится вариант обмана... Но так не будет", – заявил парламентарий.

По словам Бальбека, на подобные действия Россия вынуждена реагировать. Он добавил, что если бы Альянс начал с РФ настоящий диалог, то мог бы существенно сэкономить деньги и получить политические дивиденды.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия обеспокоена наращиванием военного потенциала и инфраструктуры НАТО у границ государства и отказом Альянса от предложений по деэскалации напряженности.

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