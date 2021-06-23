В ГД прокомментировали слова депутата бундестага о подготовке ФРГ к войне с РФ

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Слова депутата бундестага Севим Дагделен о подготовке Германии к войне с Россией посредством наращивания оборонных расходов прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, сообщает RT.

Новиков считает фракцию левых в бундестаге, к которой относится Дагделен, одной из самых внятных политических сил в современной Европе. Парламентарий отметил, что она регулярно вносит здравые предложения.

"В данном случае тоже сложно не согласиться, хотя мы, конечно, не обнаружим в официальных документах ФРГ задач, связанных с проведением войны против России и с немедленной подготовкой к этому, но при этом Германия является одной из стран, входящих в блок НАТО, со всеми вытекающими отсюда последствиями", – сказал Новиков.

Он полагает, что к резкому ухудшению отношений с непредсказуемыми последствиями могут привести витки конфронтации, инициируемые Вашингтоном, а отчасти и Брюсселем. Депутат посчитал данное предупреждение очень важным и справедливым.

Ранее депутат бундестага от фракции "Левые" Севим Дагделен в своей статье заявил, что Германия, наращивая расходы на оборону, готовится к войне с Россией.

Она считает, что вместо дипломатии немецкое правительство делает ставку на "беспрецедентное перевооружение", чтобы стать в ближайшие несколько лет крупной военной державой с расходами на оборону в размере 85 миллиардов евро.