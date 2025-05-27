Парламент Армении отклонил текст заявления к 80-летию Победы

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Правящая партия армянского парламента "Гражданский договор" отказалась обсуждать на пленарном заседании проект заявления к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, автором которого выступила фракция оппозиционеров "Честь имею", пишет РИА Новости.

В ходе голосования за включение в повестку данной темы положительно проголосовали 27 депутатов, против выступили 54.

В заявлении говорится о ключевой роли СССР в победе над фашизмом, а также о том, что Сталинградская и Курская битвы стали решающими сражениями, изменившими ход войны. Еще в документе подчеркивается, что освобождение Европы от нацистов стало возможным благодаря героизму советских солдат.

Вместе с тем авторы обращают внимание, что в борьбу с нацизмом значительный вклад внес и армянский народ. В частности, важную роль в этой победе сыграли Армянская апостольская церковь и диаспоры. В пример они привели взятие Шуши армянскими силами в Нагорном Карабахе 9 мая 1992 года.

Однако авторы отметили, что проявления фашизма, ксенофобии и нетерпимости все еще существуют, указав на насильственное выселение армян из Карабаха.

Депутат от "Гражданского договора" Асмик Акопян объяснила отказ обсуждать текст тем, что он касается только СССР и не упоминает другие страны, которые, по ее мнению, также сыграли важную роль в победе – США и Великобританию. Она также отметила искусственное связывание Второй мировой войны и конфликта в Нагорном Карабахе, разделенных 47 годами.

В свою очередь, депутат от правящей партии Арман Егоян, поясняя свое решение, упомянул существующую претензию, что только в советской историографии Великая Отечественная война рассматривается как один из этапов Второй мировой. Более того, он обвинил СССР в якобы сотрудничестве в начале войны с нацистской Германией, а также "нападении на шесть европейских стран, захвате территорий Финляндии и полной оккупации Эстонии, Латвии, Литвы, половины Польши и значительной части Румынии, которая сегодня является Республикой Молдова".

Однако один из авторов законопроекта Тигран Абрамян подчеркнул, что в основу заявления легли неоспоримые исторические факты, институциональная связь поколений в победе и историческая память.



Тем не менее он с сожалением указал, что документ стал объектом спекуляций и интерпретаций, которые искажают историю и используются в контексте геополитических столкновений. Абрамян подчеркнул, что власти продвигают альтернативные версии исторических событий.

Ранее Армения наравне с Грузией и Словакией оказалась в числе стран, поддержавших резолюцию ООН, в которой Россия обвиняется в агрессии против Украины. Всего за документ проголосовали 105 государств, когда как против выступили только девять, включая США.

При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял до этого, что его страна не планирует обострять или разрывать отношения с Россией, поскольку они основаны на взаимных интересах. Однако он отметил, что страна хочет иметь хорошие отношения со всеми партнерами.