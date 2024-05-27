Суд приговорил офицера Бундесвера к 3,5 года за шпионаж в пользу РФ

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Офицера Бундесвера приговорен в Германии к 3,5 года лишения свободы за предполагаемый шпионаж в пользу России, сообщает ТАСС. Такое решение принял высший земельный суд в Дюссельдорфе.

54-летнего мужчину признали виновным в тайной агентурной деятельности. Ранее он признался, что предлагал военную информацию российской стороне из страха, что конфликт на Украине перерастет в ядерную войну. Также он жаловался на очень плохое психологическое состояние.

Ранее бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Джаре Себастьян Далка был приговорен к 21 году тюрьмы за то, что он пытался передать секретную информацию "российскому агенту". Он признал свою вину по шести пунктам обвинения.

До этого сообщалось, что двое граждан были задержаны в Байройте по подозрению в шпионаже в пользу РФ и в подготовке диверсий в Германии. В преступлении подозреваются 39-летний и 37-летний немцы русского происхождения. Их якобы завербовали спецслужбы РФ еще в прошлом году для подрыва маршрутов по поставке оружия Украине.

