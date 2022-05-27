Новым главой ЛДПР избран депутат Госдумы Леонид Слуцкий

ТАСС/Максим Гучек/БелТА

Леонид Слуцкий избран на должность председателя фракции ЛДПР, решение было принято на внеочередном съезде партии.

Отмечается, что в тайном голосовании приняли участие 86 человек.

"Для меня большая будет честь быть избранным. Все те задачи, которые нам оставил [лидер партии Владимир] Жириновский, решения, которых ждут от нас люди, будут реализованы. Партия ЛДПР всегда была заточена на поддержку простых людей", – заявил Слуцкий в ходе съезда партии.

Новый лидер Либерально-демократической партии России отметил, что партия останется оппозиционной, но будет занимать конструктивную позицию. Он также добавил, что стратегия ЛДПР будет модифицирована, в том числе в сторону социальной политики.

Ранее сообщалось, что кандидатуру Леонида Слуцкого на пост председателя партии ЛДПР рекомендовано включить в бюллетень для голосования.

До этого Слуцкого назначили председателем фракции ЛДПР. Пресс-секретарь партии Александр Дюпин рассказал, что заседание ЛДПР прошло уже после прекращения полномочий основателя партии Владимира Жириновского, который руководил ей с 2011 года и до своей смерти.

Депутат Госдумы, экс-глава Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский умер 6 апреля после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет.

В тот же день стало известно, что временно исполняющим обязанности руководителя фракции ЛДПР в Госдуме назначен Слуцкий.

