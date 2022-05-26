Высший совет ЛДПР поддержал кандидатуру Слуцкого на должность председателя партии

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Кандидатуру Леонида Слуцкого на пост председателя партии ЛДПР рекомендовано включить в бюллетень для голосования, сообщил руководитель высшего совета, замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

"Высший совет только что принял решение рекомендовать делегатам съезда 27 мая включить в бюллетень для голосования кандидатуру Леонида Слуцкого на пост председателя ЛДПР", – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее главу международного комитета Госдумы Леонида Слуцкого назначили председателем фракции ЛДПР. Пресс-секретарь партии Александр Дюпин рассказал, что заседание ЛДПР прошло уже после прекращения полномочий основателя партии Владимира Жириновского, который руководил ей с 2011 года и до своей смерти.

