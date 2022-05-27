Запад может снять санкции с российских бизнесменов в обмен на помощь Украине – СМИ

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Страны Запада изучают вопрос о предоставлении возможности российским бизнесменам избегать санкций в обмен на их помощь Украине. Об этом со ссылкой на источники сообщает Associated Press.

"Запад рассматривает вопрос о том, следует ли разрешить бизнесменам из РФ "откупаться" от санкций, а затем использовать получаемые таким образом деньги на восстановление Украины", – говорится в публикации.

По словам собеседников агентства, данная идея принадлежит заместителю главы канадского Минфина Христю Фриланду. Отмечается, что он озвучил ее на прошлой неделе на встрече министров финансов G7 после того, как сами бизнесмены якобы обсудили с ним такую возможность.

Источники также указали, что украинская сторона в курсе данных дискуссий. Они отметили, что в настоящий момент никаких решений на этот счет не принималось.

Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен рассмотреть возможность использовать доходы от замороженных активов россиян, которые подпали под санкции, для финансирования восстановления Украины. Также отмечалось, что Европейская комиссия предложит пакет финансовой помощи Киеву, с помощью которого планируется покрыть финансовый дефицит страны в размере 15 миллиардов долларов.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал бандитизмом действия Запада по отношению к российскому бизнесу. Представитель Кремля считает, что санкции в отношении российских бизнесменов показывают крах святости частной собственности в этих государствах. Он подчеркнул, что многие ведущие предприниматели РФ имеют статус международных.

