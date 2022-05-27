Запад может снять санкции с российских бизнесменов в обмен на помощь Украине – СМИ

Фото: depositphotos/aa-w
Страны Запада изучают вопрос о предоставлении возможности российским бизнесменам избегать санкций в обмен на их помощь Украине. Об этом со ссылкой на источники сообщает Associated Press.
"Запад рассматривает вопрос о том, следует ли разрешить бизнесменам из РФ "откупаться" от санкций, а затем использовать получаемые таким образом деньги на восстановление Украины", – говорится в публикации.
По словам собеседников агентства, данная идея принадлежит заместителю главы канадского Минфина Христю Фриланду. Отмечается, что он озвучил ее на прошлой неделе на встрече министров финансов G7 после того, как сами бизнесмены якобы обсудили с ним такую возможность.
Источники также указали, что украинская сторона в курсе данных дискуссий. Они отметили, что в настоящий момент никаких решений на этот счет не принималось.
Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен рассмотреть возможность использовать доходы от замороженных активов россиян, которые подпали под санкции, для финансирования восстановления Украины. Также отмечалось, что Европейская комиссия предложит пакет финансовой помощи Киеву, с помощью которого планируется покрыть финансовый дефицит страны в размере 15 миллиардов долларов.
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал бандитизмом действия Запада по отношению к российскому бизнесу. Представитель Кремля считает, что санкции в отношении российских бизнесменов показывают крах святости частной собственности в этих государствах. Он подчеркнул, что многие ведущие предприниматели РФ имеют статус международных.
Россия расширила санкционный список против граждан США
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: