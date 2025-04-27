Лавров заявил, что Россия продолжит атаковать используемые ВСУ объекты

Фото: министерство обороны РФ

Российская сторона продолжит атаковать инфраструктуру, которую используют украинские военнослужащие и иностранные наемники для нанесения ударов по российским гражданским объектам. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу CBS.

"Если вы посмотрите, например, на ситуацию в Курской области, то за последние шесть месяцев среди целей, по которым украинцы открыли огонь, не было ни одной военной", – отметил он.

Лавров, комментируя ударах Вооруженных сил России по Киеву в ночь на 24 апреля, напомнил, что российская сторона атакует только военную инфраструктуру или же гражданские объекты, которые используются украинскими военными.

"Могу вас заверить, что целью нападения не было что-то абсолютно гражданское, как в случае ударов НАТО по Белграду в 1999 году. Тогда это была преднамеренная атака на гражданскую цель", – уточнил глава МИД России.

Министр также затронул тему 30-дневного моратория на удары по энергообъектах, который был предложен президентом США Дональдом Трампом и поддержан Владимиром Путиным. По словам Лаврова, Россия не нарушала условия этой инициативы, однако Украина, несмотря на готовность соблюдать мораторий, несколько сотен раз нарушила обязательства.

Глава МИД РФ уточнил, что направил госсекретарю США Марко Рубио и ООН перечень ударов, которые были нанесены Украиной в период действия моратория. Он указал, что "этот список показателен и говорит сам за себя".

Кроме того, Лавров отреагировал на заявления Рубио о необходимости оперативного принятия решений по Украине.

"Мы понимаем нетерпение, потому что в американской культуре вы создаете "ожидания" и напряженность вокруг этих ожиданий. Это не помогает заниматься реальной политикой", – обратил внимание министр, добавив, что Россия всегда готова к диалогу и переговорам.

Ранее Трамп выразил недовольство массированным ударом России по украинским военным объектам. Он считает, что в этом нет необходимости. Глава Белого дома призвал Путина отдать приказ об остановке ударов и предложил заключить мирную сделку.

По данным Минобороны РФ, удар был нанесен по предприятиям авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины, производствам ракетного топлива и порохов.

Президент США выразил уверенность, что Путин прислушается к его просьбе прекратить наносить удары по Украине.

