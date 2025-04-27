Алаудинов заявил о сокращении числа иностранных наемников в рядах ВСУ

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Число иностранных наемников, воюющих на стороне Украины в текущем конфликте, занчительно сократилось. Об этом рассказал замглавы Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апты Алаудинов со ссылкой на данные разведки.

"Как раньше желающих умирать за Украину – такого наплыва иностранцев у них нет. У них очень тяжелая ситуация с набором бойцов", – приводит ТАСС слова Алаудинова.

Ранее военные РФ уничтожили две группы иностранных наемников из состава отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в Харьковской области. Российские бойцы обнаружили наемников в лесном массиве Купянского района.

ВС РФ также нанесли высокоточный ракетный удар по месту проведения совещания командиров ВСУ и западных инструкторов. Потери противника составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники.