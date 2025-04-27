Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 апреля, 07:14

Политика

Алаудинов заявил о сокращении числа иностранных наемников в рядах ВСУ

Фото: 123RF/zabelin

Число иностранных наемников, воюющих на стороне Украины в текущем конфликте, занчительно сократилось. Об этом рассказал замглавы Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апты Алаудинов со ссылкой на данные разведки.

"Как раньше желающих умирать за Украину – такого наплыва иностранцев у них нет. У них очень тяжелая ситуация с набором бойцов", – приводит ТАСС слова Алаудинова.

Ранее военные РФ уничтожили две группы иностранных наемников из состава отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в Харьковской области. Российские бойцы обнаружили наемников в лесном массиве Купянского района.

ВС РФ также нанесли высокоточный ракетный удар по месту проведения совещания командиров ВСУ и западных инструкторов. Потери противника составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники.

Взятого в плен британского наемника ВСУ приговорили к 19 годам лишения свободы

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика