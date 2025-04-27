Захарова прокомментировала желание Киева признать Колобка украинским

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала "ТВ Центру" желание Киева признать сказочного персонажа Колобка украинским.

Служба внешней разведки Украины накануне заявила, что Колобок считается исконно украинским персонажем. В ведомстве объяснили это тем, что в русском языке нет слова "коло", который в переводе с украинского означает "круг".

СВР Украины утверждает, что сказка якобы была украдена, а принадлежность самого Колобка является делом культурного достоинства и национальной памяти.

"На Украине не было сказочного персонажа "Зелебобы". А теперь есть", – прокомментировала Захарова притязания Киева на Колобка.

В середине апреля в украинском медиапространстве также разгорелся скандал после того, как британскому принцу Гарри в рамках визита во Львов подарили "русский" кулич.

По мнению некоторых пользователей, речь шла о традиционной украинской паске, однако другие указали, что принцу вручили именно "русский" кулич. Тем не менее эксперты уточнили, что принц Гарри получил характерную для Харьковской и Сумской областей традиционную паску.