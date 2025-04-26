Фото: youtube.com/Русскоговорящая ассоциация ДАР Агадир Марокко

Служба внешней разведки Украины обвинила российскую сторону в присвоении Колобка. Об этом украинская спецслужба заявила в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Таким образом служба внешней разведки Украины отреагировала на презентацию мультфильма "Колобок" на фестивале, который проходил в Марокко. Мероприятие было организовано ассоциацией русскоязычных женщин в Марокко совместно с Русским домом.

Украинская спецслужба утверждает, что Колобок является украинским персонажем, а не русским, поскольку в современном русском языке отсутствует слова "коло".

Ранее на Украине произошел скандал из-за подаренного британскому принцу Гарри "русского" кулича. Отмечалось, что в ходе необъявленного визита принца на Украину представителю королевской семьи вручили "русский" кулич.

Однако некоторые подчеркивали, что речь шла о традиционной украинской паске, однако другие указали, что принцу вручили именно "русский" кулич.

Как подчеркнула исследовательница украинской гастрономической культуры Елена Брайченко, принц Гарри получил характерную для Харьковской и Сумской областей традиционную паску.

