В МО РФ сообщили об ударе по пунктам дислокации резервов ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации резервов Киева ночью 27 апреля. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, цель удара была достигнута, и все назначенные объекты поражены. Он указал, что выдвижение подразделений морской пехоты ВСУ в районы боевых действий воспрещено.

Ранее глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что украинские войска планируют совершить ряд отвлекающих от контрнаступления действий. По его словам, украинские войска могут попытаться перебросить личный состав через Днепр в Херсонской области, а также через Каховское водохранилище около Энергодара. Он уверен, что ВСУ пойдут в разведку боем.

До этого основатель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин предположил, что ВСУ могут начать контрнаступление 2 мая. По его словам, сейчас военные не могут пойти в контрнаступление из-за дождей. Пригожин также не стал исключать возможность наступления украинской армии в День Победы.

