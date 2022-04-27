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РФ высылает трех дипломатов посольства Норвегии. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел России.

27 апреля в ведомство был вызван норвежский посол Руне Ресаланд. Ему был объявлен протест в связи с необоснованной высылкой сотрудников российского посольства в Норвегии, а также оказанием Норвегией военной помощи Киеву и покрывательством со стороны Осло преступлений националистов Украины.

"Послу вручена нота об объявлении на основе взаимности persona non grata трех дипломатов посольства Норвегии в Москве", – отмечается в заявлении ведомства.

В министерстве также добавили, что недружественные действия норвежских властей наносят большой ущерб двусторонним отношениям.

Ранее сообщалось, что с начала специальной военной операции на Украине были высланы порядка 400 российских дипломатов из 28 западных стран. По словам замглавы МИД РФ Евгения Иванова, восстановление дипломатических отношений России и Запада будет трудным и долгим.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

