ВС РФ уничтожили ангары с оружием на территории Запорожского алюминиевого комбината

Фото: Минобороны РФ

Российские вооруженные силы "Калибрами" уничтожили ангары с оружием на территории Запорожского алюминиевого комбината. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" на территории Запорожского алюминиевого комбината уничтожены ангары с крупной партией иностранного оружия и боеприпасов", – отметил Конашенков.

Он уточнил, что уничтоженное вооружение ВСУ было поставлено из Соединенных Штатов и европейских стран.

Ранее российские военнослужащие уничтожили укрепрайон украинских националистов. По территории, на которой располагалась разветвленная сеть окопов и были оборудованы огневые точки, ударила артиллерия. Перед этим многие националисты предпочли сдаться в плен или отступить, бросив оружие, боеприпасы и раненых. Оставшиеся были ликвидированы.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

