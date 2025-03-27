Глава МИД Венгрии Сийярто выложил фото с пробежки по Воробьевым горам

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Глава венгерского МИД Петер Сийярто опубликовал фото с утренней пробежки по Воробьевым горам в Москве.

На фотографии дипломат, одетый в теплый спортивный костюм с шапкой, бежит по Воробьевской набережной. Также на заднем плане можно увидеть главное здание МГУ.

"Набираемся сил", – подписал он свой пост на странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Сийярто прибыл в Москву 26 марта. Он уже не в первый раз во время визитов выкладывает фото с утренней пробежки по Воробьевской набережной, поскольку недалеко от нее расположено посольство Венгрии.

В рамках нынешней поездки он обсудил с первым зампредом российского кабмина Денисом Мантуровым и вице-премьером Александром Новаком перспективы развития двусторонних отношений и энергетического сотрудничества.

При этом европейские чиновники высказали удивление и подозрение из-за частых визитов главы МИД Венгрии в Россию. Журналисты подсчитали, что дипломат посещал Россию 13 раз за более чем 3 года.

