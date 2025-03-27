Экс-президент Франции Олланд заявил, что с Путиным возможно договориться

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Экс-президент Франции Франсуа Олланд заявил, что с Владимиром Путиным возможно договориться, однако к нему нужен особый подход. Об этом сообщает RT со ссылкой на Die Zeit.

Для достижения приемлемого итога необходимо иметь инструменты воздействия, подчеркнул Олланд. Кроме того, отметил бывший французский лидер, "метод Путина – много говорить".

"Вы должны позволить ему говорить, но в какой-то момент вам придется его перебить и показать, что вы не принимаете то, что он говорит, и особенно то, что он делает", – добавил политик.

Ранее сообщалось, что Евросоюз не намерен соглашаться на требования России по урегулированию конфликта на Украине. По словам высокопоставленного чиновника из страны ЕС, Европа "ни при каких обстоятельствах не выполнит условия Путина".

Однако в российском МИД заявили, что Россия будет требовать железобетонных гарантий безопасности в рамках возможного мирного договора по Украине. Только через формирование таких гарантий можно будет достичь прочного мира и укрепить региональную безопасность, отметили в ведомстве.