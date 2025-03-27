Трамп анонсировал пошлины в 25% на все иномарки

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США введут пошлины в размере 25% на все автомобили, которые были собраны за пределами страны. Об этом объявил американский президент Дональд Трамп.

По его словам, цель данной меры – стимулировать возвращение производств в США.

"Компании возвращаются в Америку, чтобы не платить пошлины. Они уже ищут площадки для строительства своих заводов", – цитирует Трампа РИА Новости.

К примеру, японская корпорация Honda уже приступила к строительству одного из крупнейших предприятий в штате Индиана.

Трамп добавил, что новые пошлины вступят в силу 2 апреля. Он подчеркнул, что они приведут к росту автомобильной отрасли в Соединенных Штатах.

Ранее Трамп сообщил, что планирует ввести пошлину в 25% в отношении третьих стран, закупающих нефть и газ у Венесуэлы. Данное решение было принято в связи с тем, что Каракас якобы скрыто посылал преступников.

По информации СМИ, ряд стран Евросоюза, включая Францию, требуют от Брюсселя решительных ответных мер на экономическое давление со стороны США. Париж намерен добиваться такого шага, если Трамп введет пошлины с целью оказания давления на ЕС.