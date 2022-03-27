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Новый раунд российско-украинских переговоров пройдет в Стамбуле, сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В канцелярии турецкого лидера уточнили, что об этом договорились лично президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

"В ходе переговоров Эрдоган подчеркнул необходимость скорейшего установления режима прекращения огня, достижения мира между Россией и Украиной и улучшения гуманитарной ситуации в регионе, а также заявил, что Турция будет и впредь всячески способствовать этому процессу", – говорится в

сообщении.

Ранее глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский сообщил, что новый раунд переговоров российской и украинской сторон пройдет в очном формате 29–30 марта.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров уточнял, что

переговоры между Москвой и Киевом идут тяжело из-за непоследовательного поведения украинской стороны. По его словам, в процессе переговоров Киев отказывается от собственных предложений.

Кроме того, он отмечал, что США невыгодно, чтобы переговоры между Россией и Украиной закончились как можно быстрее. По словам Лаврова, Киев держат за руку американские коллеги, рассчитывающие продолжать поставки оружия на Украину.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

