В Турции заявили, что Эрдоган планирует провести переговоры с Путиным

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшие дни планирует провести переговоры с Владимиром Путиным, сообщил главный советник турецкого лидера Ибрагим Калын.

"Президент Эрдоган общался с Путиным по украинскому вопросу и планирует еще раз поговорить с ним в ближайшие дни", – приводит его слова РИА Новости.

Калын отметил, что Турция и другие страны должны продолжать оказывать помощь Украине, однако они также должны помнить о необходимости ведения диалога с Москвой.

"Российские аргументы должны быть услышаны. Если все разрушат все мосты с Россией, то как можно будет наладить диалог в таком случае?" – сказал он.

17 марта Путин и Эрдоган обсудили по телефону ход специальной военной операции России по защите ЛНР и ДНР. Глава РФ также проинформировал президента Турции и о ходе переговоров российских и украинских делегаций. Эрдоган, в свою очередь, выразил признательность за содействие в эвакуации с территории Украины турецких граждан.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.