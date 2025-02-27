Представитель сына Трампа опроверг его слова о поставках оружия США в Россию

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Слова сына президента США Дональда Трампа – младшего об отправках американского оружия России являются фейком. Об этом заявил его пресс-секретарь Эндрю Сурабиан.

"Это на 100% поддельное аудио, сгенерированное искусственным интеллектом, но я уверен, что это не помешает аккаунтам антитрамповского сопротивления продолжать бесчестно распространять его", – написал Сурабиан в соцсети X.

Ранее в Сети распространялась запись, в которой Трамп-младший заявлял, что американским властям следовало отправлять оружие России, а не Украине. Утверждалось, что соответствующее заявление он сделал в подкасте Triggered With Don Jr.

Еще один фейк опроверг до этого основатель Starlink Илон Маск. Так, он назвал недостоверными сообщения о планах отключить Украину от спутниковой связи в случае отказа страны подписать соглашение о полезных ископаемых.