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26 февраля, 23:38

Политика

Сын Трампа заявил, что США следовало отправлять оружие России, а не Украине

Фото: ТАСС/AP/Allison Joyce

Сын президента США Дональд Трамп – младший заявил, что американским властям следовало отправлять оружие России, а не Украине. Об этом он заявил в подкасте Triggered With Don Jr., сообщает RT.

"Честно говоря, я не могу представить, чтобы кто-то в здравом уме выбрал Украину в качестве союзника, когда другой вариант – Россия. США должны были бы отправлять оружие в Россию", – сообщил Трамп-младший.

По его словам, Россия является самой большой страной в мире, а также обладает ядерным потенциалом, тогда как на Украине есть только "собаки, устойчивые к радиации". Трамп-младший также раскритиковал экс-президента США Джо Байдена за поддержку Киева.

Ранее американский лидер Дональд Трамп допустил возможность снятия ограничений с России. По его словам, это может произойти в будущем. Сейчас, как отмечает Трамп, данный вопрос не обсуждается.

Одновременно с этим президент США заявил, что Владимиру Путину придется пойти на уступки для урегулирования конфликта на Украине. В частности, по словам Трампа, в ходе переговоров США попытаются поставить вопрос о возвращении Украине части утраченных территорий. Однако добиться этого будет сложно, добавил он.

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