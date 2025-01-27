Политолог Дудаков: Калифорния не сможет выйти из состава США

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Калифорнии не удастся выйти из состава США, а сбор подписей – не более чем попытка выразить недовольство политикой Дональда Трампа. Такое мнение в разговоре с Москвой 24 выразил политолог-американист Малек Дудаков.

Ранее в Калифорнии начался сбор подписей за выход из состава США. По данным СМИ, если инициатива соберет достаточно голосов, референдум о независимости пройдет в 2028 году. В случае его успеха штат станет "свободной и независимой" страной.

По словам политолога, Калифорнии не удастся выйти из состава США.

"Никакого конституционного механизма для этого нет. Они могут провести референдум, но силы он иметь не будет. И я думаю, что даже на этом референдуме большинство не проголосует за выход из состава США", – указал американист.

Дудаков считает, что своим жестом некоторые калифорнийцы пытаются выразить недовольство политикой нового президента страны Дональда Трампа.





Малек Дудаков политолог-американист Калифорния – это демократический штат, в котором проживает много недовольных его политикой. Проведением референдума они пытаются показать ему символическую "фигу в кармане", не более того. Точно так же действовали республиканские штаты при демократах Байдене и Обаме, когда они заигрывали с собственной независимостью или саботировали решение федерального центра.

"Сбор подписей – это рычаг давления на Трампа и во многом показатель, что по-другому повлиять на его политику они не могут. Поэтому приходится проводить такие мероприятия", – пояснил специалист.

По мнению политолога, США могут распасться только в случае крупного форс-мажора: например, ядерной войны или гражданского конфликта. Однако вероятность этого крайне мала, особенно в краткосрочной перспективе, убежден Дудаков.

Ранее сообщалось о конфликтах в администрации Трампа на фоне обсуждения пошлин на импорт. СМИ утверждают, что часть чиновников поддерживают их постепенное повышение, а некоторые выступают за широкое применение этого экономического инструмента.

