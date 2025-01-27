Политолог Дудаков: Калифорния не сможет выйти из состава США

27 января, 16:39Политика
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Калифорнии не удастся выйти из состава США, а сбор подписей – не более чем попытка выразить недовольство политикой Дональда Трампа. Такое мнение в разговоре с Москвой 24 выразил политолог-американист Малек Дудаков.
Ранее в Калифорнии начался сбор подписей за выход из состава США. По данным СМИ, если инициатива соберет достаточно голосов, референдум о независимости пройдет в 2028 году. В случае его успеха штат станет "свободной и независимой" страной.
По словам политолога, Калифорнии не удастся выйти из состава США.
"Никакого конституционного механизма для этого нет. Они могут провести референдум, но силы он иметь не будет. И я думаю, что даже на этом референдуме большинство не проголосует за выход из состава США", – указал американист.
Дудаков считает, что своим жестом некоторые калифорнийцы пытаются выразить недовольство политикой нового президента страны Дональда Трампа.
"Сбор подписей – это рычаг давления на Трампа и во многом показатель, что по-другому повлиять на его политику они не могут. Поэтому приходится проводить такие мероприятия", – пояснил специалист.
По мнению политолога, США могут распасться только в случае крупного форс-мажора: например, ядерной войны или гражданского конфликта. Однако вероятность этого крайне мала, особенно в краткосрочной перспективе, убежден Дудаков.
Ранее сообщалось о конфликтах в администрации Трампа на фоне обсуждения пошлин на импорт. СМИ утверждают, что часть чиновников поддерживают их постепенное повышение, а некоторые выступают за широкое применение этого экономического инструмента.