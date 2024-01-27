Канада возобновит поставки Турции частей для БПЛА после одобрения членства Швеции в НАТО

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Власти Канады отменяют запрет на поставки Турции комплектующих для беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что стороны достигли соглашения в начале января – согласно договору, экспорт должен был возобновиться после того, как Анкара окончательно завершит процесс одобрения вступления Швеции в НАТО. Кроме того, Канада настаивала на большей прозрачности относительно применения турецких БПЛА с канадскими комплектующими.

По данным агентства, что данный запрет был введен Канадой в 2020 году после того, как Азербайджан использовал турецкие беспилотники в конфликте в Нагорном Карабахе.

25 января стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган со стороны Турции официально утвердил членство Швеции в НАТО.

Боевые действия в Нагорном Карабахе в 2020 году велись с 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.

9 ноября 2020 года главы РФ, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

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