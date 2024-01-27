Азербайджан возобновит в России работу представительства Госагентства по туризму

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Азербайджан планирует возобновить в России работу представительства Государственного агентства по туризму республики в 2024 году. Об этом заявил посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы.

"В 2024 году планируется возобновить работу представительства (туристического офиса) Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики в Российской Федерации", – приводит его слова ТАСС.

Посол добавил, что это решение послужит укреплению двусторонних туристических связей. Он также заявил, что Азербайджан с оптимизмом смотрит в будущее и будет делать все от зависящее, чтобы оно было светлым.

Ранее сообщалось, что азербайджанские власти изучают процедуры выхода из Совета Европы. Согласно информации СМИ, это связано с решением Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) не утверждать полномочия делегации Азербайджана.