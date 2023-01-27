Стрелков ответил Рогозину на призыв приехать на передовую

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Бывший глава Минобороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что не будет учитывать мнение экс-директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина при принятии решения об участии в спецоперации. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Если я и пойду воевать в составе "оркестра" (ЧВК "Вагнер. – Прим. ред.) – то уж твое мнение об этом меня интересует "меньше, чем совсем", – написал он.

Ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что предлагает Стрелкову вступить в штурмовое подразделение организации, чтобы проверить "его боевой опыт". Бизнесмен предупредил, что командиры подразделения плохо относятся к экс-министру обороны ДНР.

Стрелков ответил, что рассмотрит предложение о вступлении в ЧВК "Вагнер", если оно будет сделано "в нормальном виде". Он заявил, что не готов ехать в ЛНР лишь для того, чтобы выслушать условия, которые он может счесть неприемлемыми.

Рогозин, в свою очередь, призвал Стрелкова перестать "чесать языком" и отправиться на фронт. Он также предложил ему встретится в Донбассе.



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