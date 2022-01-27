Затулин назвал запугиванием угрозы Госдепа не допустить запуска "Северного потока – 2"

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Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал заявление Госдепа о том, что США не допустят запуска "Северного потока – 2", если вокруг Украины начнется эскалация, сообщает RT.

Парламентарий подчеркнул, что Запад пугает Россию различными санкциями, однако это не та страна, на которую таким образом можно надавить.

"Россия не из пугливых и не собирается нападать на Украину, как мы знаем. Другое дело, что это поведение России, основанное на нашей роли как гаранта минских договоренностей, не означает вседозволенности для Украины и карт-бланша, чтобы сама Украина напала на ДНР и ЛНР", – сказал Затулин.

Он обратил внимание на то, что "Северный поток – 2" в первую очередь интересен Европе.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что власти США намерены исключить возможность запуска газопровода "Северный поток – 2" в случае дальнейшей эскалации кризиса вокруг Украины.

Представитель Госдепа при этом признал, что администрация США использует газопровод в качестве рычага давления на Россию.

Депутат бундестага, член комитета по вопросам энергетики и климата Штеффен Котре заявил, что немецкое правительство не должно препятствовать сертификации газопровода, чтобы не ставить под угрозу энергоснабжение Европы.

До этого глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что причиной остановки процесса сертификации "Северного потока – 2" является то, что газопровод пока не соответствует требованиям Евросоюза. В то же время она отметила, что вопрос о запуске проекта носит геополитический характер.

