Глава Минобороны Великобритании сообщил о скорой встрече с Шойгу в России

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес планирует встретиться с российским коллегой Сергеем Шойгу в ближайшие дни. Об этом пишет газета The Times.

Как утверждает издание, встреча глав военных ведомств состоится в России. На переговорах министр Уоллес планирует донести до властей РФ, что украинцы намерены сражаться в случае эскалации.

"Россия рискует своей экономикой, рискует оказаться в изоляции и что это не то наследие, которое президент Путин хотел бы оставить о себе в памяти потомков", – заявил глава Минобороны Британии.

Уоллес допустил, что в данной вопросе остается возможность деэскалации. При этом он добавил, что не испытывает оптимизма по данному поводу.

Ранее заместитель украинского постпреда при ООН Юрий Витренко заявил, что власти Украины не планируют проводить военную операцию на востоке страны. Он добавил, что власти рассматривают только дипломатическое решение данного конфликта.

Накануне в Елисейском дворце в Париже прошли переговоры "нормандской четверки". В них приняли участие советники лидеров Франции, Германии, России и Украины. Встреча продлилась почти восемь с половиной часов.

Как заявил после переговоров Дмитрий Козак, разговор оказался непростым, но откровенным. При этом стороны договорились о безусловном перемирии на востоке Украины.