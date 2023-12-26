Глава Генштаба ЦАХАЛ заявил, что война в секторе Газа будет идти еще много месяцев

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Война в секторе Газа будет продолжаться еще много месяцев. Об этом заявил глава Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви, сообщает ТАСС.

По его словам, у конфликта сложные цели, он ведется на "сложной территории". В связи с этим боевые действия будут идти еще много месяцев, продолжил Халеви, указав, что сейчас израильская армия концентрирует усилия на юге сектора Газа, в том числе на Хан-Юнисе. На севере анклава также продолжается углубление достижений, заключил он.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сказал, что ЦАХАЛ расширит военные операции в секторе Газа, потому что это, с его слов, единственный способ уничтожить боевиков ХАМАС и освободить заложников. Он отметил, что операция займет время, но Израиль полон решимости и готов сражаться до конца.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля ракеты. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

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