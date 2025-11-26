В ГД внесен проект об увеличении штрафов за нарушение правил пересечения границы

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В Госдуму направлен законопроект, предлагающий увеличить сумму административных штрафов за нарушение правил пересечения государственной границы. Документ размещен в думской электронной базе.

Разрабатывали закон сразу несколько сенаторов. Документ был одобрен российским кабмином. Изменения авторы проекта предлагают внести в статьи 18.1–18.7, 18.14 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

По предварительным данным, благодаря реализации данного проекта в бюджет государства ежегодно будет поступать свыше 800 миллионов рублей.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона не намерена ограничивать въезд или закрывать границы для граждан из стран Евросоюза. По мнению дипломата, контакты между людьми, будь то туризм, деловые или гуманитарные связи, должны сохраняться.

Захарова подчеркнула, что власти России планируют продолжать работать в направлении укрепления связей между людьми, несмотря на попытки ЕС их разрушить. Более того, она охарактеризовала предложения ЕС о введении визовых ограничений как "очередной пример лицемерия, двойных стандартов и неуважения к закону".

