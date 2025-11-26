Суд Джорджии закрыл дело против Трампа по вмешательству в выборы

Фото: whitehouse.gov

Верховный суд американского штата Джорджия закрыл последнее уголовное дело против президента США Дональда Трампа по вмешательству в выборы 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение инстанции.

"Поскольку обвинение ходатайствовало о признании недействительным иска для всех оставшихся ответчиков, суд удовлетворяет это ходатайство. Дело настоящим прекращается в полном объеме", – указал суд.

Прокуратура Джорджии также прекратила дело. Ведомство тщательно изучило материалы дела, рассмотрело законодательство и судебную практику. В результате дело было прекращено в целях соблюдения интересов правосудия и обеспечения окончательности судебного решения.

В августе 2023 года большое жюри в штате Джорджия предъявило обвинения Трампу и группе лиц по делу о попытках повлиять на президентские выборы в 2020 году. В список обвинений вошли 13 пунктов.

Позднее Трамп прибыл в тюрьму штата Джорджия для прохождения формальной процедуры ареста. Там он пробыл около 20 минут, после чего вышел под залог в 200 тысяч долларов. Глава государства назвал начавшийся над ним судебный процесс "преследованием политического оппонента".

При этом Верховный суд США на фоне произошедшего не стал запрещать Трампу участвовать в президентских выборах страны, отклонив ходатайство об истребовании дела.

