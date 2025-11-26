СФ одобрил закон о создании рейтинга автошкол

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров

Совет Федерации одобрил законопроект о создании единой системы оценки эффективности работы автошкол. Изменения внесут в закон "О безопасности дорожного движения".

Как рассказали авторы данной инициативы, критерии оценки будут установлены правительством России. Но сначала МВД разработает и представит кабмину для утверждения список показателей, критериев, а также периодичность оценки.

Сейчас же госорганами определяются только примерные программы подготовки водителей. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, рейтинг сформируют на основе итогов сдачи экзаменов обучающихся. Будут учитываться и ДТП с участием выпускников школ.

Если закон подпишет Владимир Путин, то он вступит в силу спустя 180 дней после официального опубликования.

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2026 года в России начнут действовать новые правила подготовки будущих водителей. Согласно нововведениям, учиться на права можно будет не только в автошколах, но и на автобазах, в автобусных и таксомоторных парках, а также транспортных компаниях.

Также увеличится время практической подготовки. В частности, люди, обучающиеся на автомобиле с механической коробкой передач, будут заниматься по 58 часов вместо прежних 56. Тем, кто выбирает "автомат", отведут 56 часов вместо 54.

