Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 ноября, 15:26

Политика

СФ одобрил закон о создании рейтинга автошкол

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров

Совет Федерации одобрил законопроект о создании единой системы оценки эффективности работы автошкол. Изменения внесут в закон "О безопасности дорожного движения".

Как рассказали авторы данной инициативы, критерии оценки будут установлены правительством России. Но сначала МВД разработает и представит кабмину для утверждения список показателей, критериев, а также периодичность оценки.

Сейчас же госорганами определяются только примерные программы подготовки водителей. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, рейтинг сформируют на основе итогов сдачи экзаменов обучающихся. Будут учитываться и ДТП с участием выпускников школ.

Если закон подпишет Владимир Путин, то он вступит в силу спустя 180 дней после официального опубликования.

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2026 года в России начнут действовать новые правила подготовки будущих водителей. Согласно нововведениям, учиться на права можно будет не только в автошколах, но и на автобазах, в автобусных и таксомоторных парках, а также транспортных компаниях.

Также увеличится время практической подготовки. В частности, люди, обучающиеся на автомобиле с механической коробкой передач, будут заниматься по 58 часов вместо прежних 56. Тем, кто выбирает "автомат", отведут 56 часов вместо 54.

"Новости дня": рейтинг автошкол предложили создать в России

Читайте также


политикатранспорт

Главное

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика