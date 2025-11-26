СФ одобрил закон о повышении МРОТ до 27 тыс руб

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Совет Федерации одобрил закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года до 27 093 рублей в месяц. Изменения внесены в статью "О минимальном размере оплаты труда".

Сейчас МРОТ составляет 22 440 рублей в месяц. По мнению авторов документа, изменения позволят обеспечить повышение заработной платы около 4,6 миллиона работников.

Ранее сообщалось, что в России хотят обязать работодателей в коммерческом секторе проводить индексацию зарплат не реже одного раза в год и в размере не ниже уровня инфляции за предыдущий год. Это позволит установить честное повышение доходов работников на фоне их регулярно растущих расходов.

В свою очередь, депутат Сергей Миронов подчеркнул, что в России, помимо увеличения МРОТ до 60 тысяч рублей, необходимо провести кредитную амнистию. По словам парламентария, данные меры направлены на помощь гражданам не только в покрытии текущих нужд, но и в начинании откладывания сбережений.

Миронов сослался на данные опроса ФОМ, согласно которому у 65% жителей России нет финансовой подушки безопасности.