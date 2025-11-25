Форма поиска по сайту

25 ноября, 08:47

Политика

Депутат Миронов призвал провести кредитную амнистию

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В России необходимо провести кредитную амнистию и повысить МРОТ, считает лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов. Такое мнение он высказал в беседе с Life.ru.

Парламентарий пояснил, что данные меры направлены на помощь гражданам не только в покрытии текущих нужд, но и в начинании откладывания сбережений, поскольку доходы многих не успевают за ростом расходов.

Миронов сослался на данные опроса ФОМ, согласно которому у 65% жителей России нет финансовой подушки безопасности. Большинство населения, по его словам, продолжает жить в режиме постоянных расходов "от зарплаты до зарплаты".

"Изменит ситуацию госрегулирование цен, кредитная амнистия, ежеквартальная индексация пенсий и повышение МРОТ до 60 тысяч рублей. Это поможет сбалансировать доходы и расходы домохозяйств и создаст условия для сбережений", – заявил чиновник.

В конце ноября депутаты Госдумы приняли закон об индексации МРОТ с 1 января 2026 года на 20,7%. Установленная сумма составит 27 093 рубля в месяц. Соотношение с медианной зарплатой за предыдущий год составит 48%.

Также со следующего года планируется индексация страховых пенсий на 7,6%. В частности, средний размер пенсий по старости составит 27,1 тысячи рублей в месяц и коснется 38 миллионов пенсионеров.

Увеличение МРОТ повлияет на размер пособий и выплат россиян в 2026 году

