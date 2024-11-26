ГД одобрила в I чтении штрафы за повторное управление авто без ОСАГО

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому за повторное управление транспортным средством без полиса ОСАГО водитель будет оштрафован от 3 до 5 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Инициатива была предложена в октябре парламентом Кабардино-Балкарской Республики. Законопроект предлагает дополнить статью 12.37 КоАП РФ ("Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств").

Авторы законопроекта указывают, что неисполнение автомобилистами обязанности по страхованию своей гражданской ответственности связано с относительно низкой суммой административного штрафа по сравнению со стоимостью полиса ОСАГО.

В сентябре этого года инициативу также поддержали в правительстве России.

Ранее Владимир Путин подписал закон, согласно которому с марта 2025 года полис ОСАГО будет выведен из списка обязательных документов, необходимых при государственной регистрации транспорта. Это изменение затронет не только постановку транспорта на государственный учет, но и перерегистрацию из-за смены владельца автомобиля.

